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В Кирове мужчина сбил с ног инвалида, мешавшего пройти в магазин — видео

Полиция уже начала разыскивать агрессивного покупателя.

24 февраля 2021, 11:31

В Кирове мужчина сбил с ног инвалида, мешавшего пройти в магазин. Видео © Соцсети

В Кирове неизвестный сильно пнул слабовидящего инвалида, который пытался спуститься по лестнице в магазин. Видео с этим инцидентом появилось в соцсетях.

На этих кадрах видно, как инвалид спускался по ступенькам магазина, опираясь на свою палку. Он вдруг перекрыл вход для мужчины и женщины, которые тоже хотели войти в торговую точку. Недолго думая, агрессивный мужчина сильно пнул его. Инвалид отлетел, упав на колени.

В региональном управлении МВД РФ Лайфу сообщили, что по данному факту появления этого видео начата проверка.

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Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова ранее прокомментировала жуткое происшествие в Красноярском крае, где мать жестоко издевалась над своим годовалым сыном-инвалидом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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