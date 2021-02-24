В Кирове мужчина сбил с ног инвалида, мешавшего пройти в магазин. Видео © Соцсети

В Кирове неизвестный сильно пнул слабовидящего инвалида, который пытался спуститься по лестнице в магазин. Видео с этим инцидентом появилось в соцсетях.

На этих кадрах видно, как инвалид спускался по ступенькам магазина, опираясь на свою палку. Он вдруг перекрыл вход для мужчины и женщины, которые тоже хотели войти в торговую точку. Недолго думая, агрессивный мужчина сильно пнул его. Инвалид отлетел, упав на колени.

В региональном управлении МВД РФ Лайфу сообщили, что по данному факту появления этого видео начата проверка.

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова ранее прокомментировала жуткое происшествие в Красноярском крае, где мать жестоко издевалась над своим годовалым сыном-инвалидом.

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