Яровая предложила сажать за оскорбление ветеранов ВОВ на пять лет
В Госдуме хотят приравнять это правонарушение к реабилитации нацизма.
Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, а штраф — до пяти миллионов рублей. Об этом в эфире Первого канала сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По её словам, наказание будет грозить как за оскорбление ныне живущих ветеранов, так и тех, которые ушли из жизни.
"Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до пяти лет лишения свободы и до пяти миллионов штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов — и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, — но и оскорблять, осквернять память ушедших", — отметила Яровая, комментируя поправки к законопроекту о защите исторической памяти.
Ранее сообщалось, что депутаты предложили приравнять оскорбление и клевету в отношении ветеранов к реабилитации нацизма. Поправки уже нашли поддержку среди других фракций Госдумы.
Напомним, ранее блогер Алексей Навальный в одном из своих роликов назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко предателем. На это обратили внимание правоохранительные органы, и в начале февраля состоялось первое заседание суда по делу о клевете. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании прокурор призвал суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. В итоге 20 февраля блогер был оштрафован на 850 тысяч рублей.
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