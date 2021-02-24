Яровая предложила сажать за оскорбление ветеранов ВОВ на пять лет

В Госдуме хотят приравнять это правонарушение к реабилитации нацизма.

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, а штраф — до пяти миллионов рублей. Об этом в эфире Первого канала сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По её словам, наказание будет грозить как за оскорбление ныне живущих ветеранов, так и тех, которые ушли из жизни.

"Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до пяти лет лишения свободы и до пяти миллионов штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов — и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, — но и оскорблять, осквернять память ушедших", — отметила Яровая, комментируя поправки к законопроекту о защите исторической памяти.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили приравнять оскорбление и клевету в отношении ветеранов к реабилитации нацизма. Поправки уже нашли поддержку среди других фракций Госдумы.