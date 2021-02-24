Бывший жених Бузовой Дава перенёс операцию

Бывший жених Ольги Бузовой, блогер и музыкант Давид Манукян, более известный как Дава, попал в больницу. Об этом он рассказал подписчикам в соцсетях, сообщает портал "Дни.ру".

"Всем привет. Короче, ничего не говорил — вчера была операция. Вроде всё прошло хорошо", — говорит Манукян на видео, которое выложил в Instagram.

В ролике блогер показал своё лицо, перемотанное бинтами, однако он не рассказывает подробности произошедшего. Для чего ему потребовалась операция — неизвестно, однако слышно, как охрип голос музыканта.

В комментариях пользователи выразили беспокойство по поводу самочувствия Давида и пожелали скорейшего выздоровления: "Что случилось? Как операция?", "Почему вы в больнице?", "Поправляйся".

Напомним, звёздная пара Бузовой и Давы только 8 января сыграла свадьбу, а уже 21 января, во время торжества по случаю дня рождения блогерши, дно семейной лодки дало трещину. После этого певица написала, что "нас больше нет", а следом вышла в эфир и рассказала обо всех ужасах, которые ей приходилось терпеть в этих отношениях. Позже она оказалась в клинике из-за ухудшения здоровья.

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