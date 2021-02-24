Грузия открывает границы для россиян с 1 марта
Республика расширила список стран, откуда можно въехать воздушным путём.
Граждане РФ с 1 марта смогут посещать Грузию при отрицательных результатах теста на коронавирусную инфекцию. Об ослаблении введённых из-за пандемии мер сообщил новый премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
"В список тех стран, откуда граждане воздушным путём смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия", – объявил Гарибашвили на брифинге.
Дополняется...
Выбор редакции
Wintershall Dea завершила инвестиции в "Северный поток — 2"
Новак прокомментировал сообщения о возможном росте энерготарифов
Школьник из Новосибирска мог выдумать жестокое избиение сверстниками — видео
Захарова сравнила с цирком решение ЕС расширить антироссийские санкции из-за Навального
Ещё у одного жителя Тюменской области заподозрили редкую гаффскую болезнь
Комментариев: 0