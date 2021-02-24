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Грузия открывает границы для россиян с 1 марта

Республика расширила список стран, откуда можно въехать воздушным путём.

24 февраля 2021, 10:29

Граждане РФ с 1 марта смогут посещать Грузию при отрицательных результатах теста на коронавирусную инфекцию. Об ослаблении введённых из-за пандемии мер сообщил новый премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"В список тех стран, откуда граждане воздушным путём смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия", – объявил Гарибашвили на брифинге.

Дополняется...

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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