Инфекционист заявил о завершении в России третьей волны коронавируса

В России завершилась третья волна ковида. У населения сформировался тот уровень иммунитета, который позволил не допустить серьёзного роста заболеваемости. Этим мнением кандидат медицинских наук доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский поделился в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что третья волна выпала на период после новогодних праздников, а другие ОРВИ стали конкурировать с коронавирусом.

"Третья волна коронавируса, на мой взгляд, имела место после окончания январских праздников. Когда другие ОРВИ стали более распространёнными, подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло", — пояснил Сергей Вознесенский.

По мнению Вознесенского, данный факт — следствие формирования естественного иммунитета к ковиду у достаточного числа россиян.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено ещё 11 749 случаев коронавирусной инфекции.

Авторы