Инфекционист заявил о завершении в России третьей волны коронавируса
По его мнению, она пришлась на период после новогодних праздников.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
В России завершилась третья волна ковида. У населения сформировался тот уровень иммунитета, который позволил не допустить серьёзного роста заболеваемости. Этим мнением кандидат медицинских наук доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский поделился в беседе с РИА "Новости".
Он отметил, что третья волна выпала на период после новогодних праздников, а другие ОРВИ стали конкурировать с коронавирусом.
"Третья волна коронавируса, на мой взгляд, имела место после окончания январских праздников. Когда другие ОРВИ стали более распространёнными, подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло", — пояснил Сергей Вознесенский.
По мнению Вознесенского, данный факт — следствие формирования естественного иммунитета к ковиду у достаточного числа россиян.
Напомним, за минувшие сутки в России выявлено ещё 11 749 случаев коронавирусной инфекции.
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