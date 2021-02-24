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Инфекционист заявил о завершении в России третьей волны коронавируса

По его мнению, она пришлась на период после новогодних праздников.

24 февраля 2021, 09:47

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

В России завершилась третья волна ковида. У населения сформировался тот уровень иммунитета, который позволил не допустить серьёзного роста заболеваемости. Этим мнением кандидат медицинских наук доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский поделился в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что третья волна выпала на период после новогодних праздников, а другие ОРВИ стали конкурировать с коронавирусом.

"Третья волна коронавируса, на мой взгляд, имела место после окончания январских праздников. Когда другие ОРВИ стали более распространёнными, подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло", — пояснил Сергей Вознесенский.

По мнению Вознесенского, данный факт — следствие формирования естественного иммунитета к ковиду у достаточного числа россиян.

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Напомним, за минувшие сутки в России выявлено ещё 11 749 случаев коронавирусной инфекции.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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