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Директор Малого театра рассказала о состоянии заболевшего ковидом Соломина

После выписки Юрий Мефодьевич планирует сразу вернуться к работе.

24 февраля 2021, 09:23
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала Лайфу, как себя чувствует народный артист РСФСР Юрий Соломин, которого ранее госпитализировали с коронавирусом.

"Чувствует он себя хорошо, ждём заключительный анализ. В зависимости от результата его выпишут сегодня-завтра. Мы так надеемся, до этого результаты тестов были отрицательные", — отметила Михайлова.

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По её словам, после выписки Юрий Мефодьевич планирует сразу вернуться к работе и помочь в постановке одного из спектаклей Малого театра.

Напомним, звезда фильмов "Обыкновенное чудо" и "Хождение по мукам", худрук Малого театра, народный артист РСФСР Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом 16 февраля. У 85-летнего артиста лёгкая форма заболевания.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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