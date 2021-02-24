Директор Малого театра рассказала о состоянии заболевшего ковидом Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала Лайфу, как себя чувствует народный артист РСФСР Юрий Соломин, которого ранее госпитализировали с коронавирусом.

"Чувствует он себя хорошо, ждём заключительный анализ. В зависимости от результата его выпишут сегодня-завтра. Мы так надеемся, до этого результаты тестов были отрицательные", — отметила Михайлова.

По её словам, после выписки Юрий Мефодьевич планирует сразу вернуться к работе и помочь в постановке одного из спектаклей Малого театра.

Напомним, звезда фильмов "Обыкновенное чудо" и "Хождение по мукам", худрук Малого театра, народный артист РСФСР Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом 16 февраля. У 85-летнего артиста лёгкая форма заболевания.

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