Директор Малого театра рассказала о состоянии заболевшего ковидом Соломина
После выписки Юрий Мефодьевич планирует сразу вернуться к работе.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала Лайфу, как себя чувствует народный артист РСФСР Юрий Соломин, которого ранее госпитализировали с коронавирусом.
"Чувствует он себя хорошо, ждём заключительный анализ. В зависимости от результата его выпишут сегодня-завтра. Мы так надеемся, до этого результаты тестов были отрицательные", — отметила Михайлова.
По её словам, после выписки Юрий Мефодьевич планирует сразу вернуться к работе и помочь в постановке одного из спектаклей Малого театра.
Напомним, звезда фильмов "Обыкновенное чудо" и "Хождение по мукам", худрук Малого театра, народный артист РСФСР Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом 16 февраля. У 85-летнего артиста лёгкая форма заболевания.
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