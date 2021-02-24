Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Дагестане после сильнейшей метели пришлось откапывать коров — видео

В последние дни там наблюдаются плохие погодные условия.

24 февраля 2021, 08:58

В Дагестане после сильнейшей метели пришлось откапывать коров. Видео © Соцсети

В Дагестане из-за сильнейшего снегопада фермерам буквально пришлось откапывать коров. Животные застряли в снежном плену и не могли выбраться самостоятельно.

В соцсетях распространилось видео из Ботлихского района Дагестана, на котором корова практически полностью скрыта под снегом. Сугроб настолько высокий, что двигаться животное не может. К счастью, хозяева вовремя заметили последствия снежного шторма и откопали корову лопатами. Отмечается, что с бурёнкой всё в порядке.

Кот эпично "проплыл" сквозь снег в Калужской области, выразив все мысли россиян об ударивших морозах

Кот эпично "проплыл" сквозь снег в Калужской области, выразив все мысли россиян об ударивших морозах

Метель — нередкое явление в горных районах Дагестана. Ранее МЧС предупреждало местных жителей об ухудшении погодных условий в ближайшие дни. Так, сегодня из-за плохой видимости и лавиноопасной ситуации оказались закрыты дороги сразу в нескольких горных районах республики.

Ранее Лайф рассказывал про массовую аварию под Оренбургом, где из-за непогоды видимость на дороге снизилась практически до нуля.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Хозяйка похвасталась котом на Facebook, но экзорцист, увидев морду питомца, посоветовал ей молиться

вчера в 16:00

В "Мираторге" объяснили появление скотомогильника рядом с посёлком под Калининградом

2 декабря, 16:29

В Пензе ночью полыхало здание военного госпиталя — видео

сегодня в 09:12

"Девушка уже мертва": Обнародована запись звонков в 112 во время жестокого убийства кемеровчанки

сегодня в 08:55

Путин подписал закон о миллионных штрафах за санкции против российских СМИ

сегодня в 08:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1