В Дагестане после сильнейшей метели пришлось откапывать коров. Видео © Соцсети

В Дагестане из-за сильнейшего снегопада фермерам буквально пришлось откапывать коров. Животные застряли в снежном плену и не могли выбраться самостоятельно.

В соцсетях распространилось видео из Ботлихского района Дагестана, на котором корова практически полностью скрыта под снегом. Сугроб настолько высокий, что двигаться животное не может. К счастью, хозяева вовремя заметили последствия снежного шторма и откопали корову лопатами. Отмечается, что с бурёнкой всё в порядке.

Метель — нередкое явление в горных районах Дагестана. Ранее МЧС предупреждало местных жителей об ухудшении погодных условий в ближайшие дни. Так, сегодня из-за плохой видимости и лавиноопасной ситуации оказались закрыты дороги сразу в нескольких горных районах республики.

Ранее Лайф рассказывал про массовую аварию под Оренбургом, где из-за непогоды видимость на дороге снизилась практически до нуля.

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