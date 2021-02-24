В Дагестане после сильнейшей метели пришлось откапывать коров — видео
В последние дни там наблюдаются плохие погодные условия.
В Дагестане после сильнейшей метели пришлось откапывать коров. Видео © Соцсети
В Дагестане из-за сильнейшего снегопада фермерам буквально пришлось откапывать коров. Животные застряли в снежном плену и не могли выбраться самостоятельно.
В соцсетях распространилось видео из Ботлихского района Дагестана, на котором корова практически полностью скрыта под снегом. Сугроб настолько высокий, что двигаться животное не может. К счастью, хозяева вовремя заметили последствия снежного шторма и откопали корову лопатами. Отмечается, что с бурёнкой всё в порядке.
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Метель — нередкое явление в горных районах Дагестана. Ранее МЧС предупреждало местных жителей об ухудшении погодных условий в ближайшие дни. Так, сегодня из-за плохой видимости и лавиноопасной ситуации оказались закрыты дороги сразу в нескольких горных районах республики.
Ранее Лайф рассказывал про массовую аварию под Оренбургом, где из-за непогоды видимость на дороге снизилась практически до нуля.
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