"Девушка уже мертва": Обнародована запись звонков в 112 во время жестокого убийства кемеровчанки
Соседи не менее семи раз пытались добиться реакции правоохранительных органов.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Обнародована запись звонков жителей Кемерова, которые, по сути, были невольными свидетелями жестокого убийства 23-летней студентки в квартире по проспекту Ленинградскому. Текст опубликовала правозащитница Алёна Попова на своей странице в Facebook.
В первом звонке один из жильцов сообщает, что в соседней квартире истошно кричит девушка, на что оператор ответила ему, что вызов передан сотрудникам полиции. Так как ничего не произошло, жилец звонит во второй раз. На фоне его звонка отчётливо слышен женский крик, и он уточняет, слышит ли его оператор, однако даже после этих звонков полиция не прибывает. Во время третьего звонка мужчина сообщает, что девушка уже мертва.
"Вызвали службу полтора часа назад. Так никто и не подъехал, своими силами вскрыли дверь, девушка уже мертва. Наши действия дальнейшие", — приводятся слова звонившего в распечатке.
По словам правозащитницы, всего в полицию поступило не менее семи звонков. За это время убийца успел нанести девушке около 56 разных телесных повреждений и задушить её шнуром от утюга.
Напомним, что полицейские, не приехавшие на этот вызов, будут осуждены.
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