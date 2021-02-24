"Девушка уже мертва": Обнародована запись звонков в 112 во время жестокого убийства кемеровчанки

В первом звонке один из жильцов сообщает, что в соседней квартире истошно кричит девушка, на что оператор ответила ему, что вызов передан сотрудникам полиции. Так как ничего не произошло, жилец звонит во второй раз. На фоне его звонка отчётливо слышен женский крик, и он уточняет, слышит ли его оператор, однако даже после этих звонков полиция не прибывает. Во время третьего звонка мужчина сообщает, что девушка уже мертва.