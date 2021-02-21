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Мать жестоко убитой в Кемерове студентки потребовала более сурового наказания для её мучителя

Перед расправой бывший парень пытал девушку почти 3,5 часа.

21 февраля 2021, 14:09

Фото © Pixabay

В Кемерове вот уже год рассматривается дело о жестоком убийстве студентки Веры П., расправу над которой учинил её бывший парень Владислав К., когда она решила с ним расстаться. Как рассказала мать девушки, дело возбуждено по статье "Убийство", но, по её мнению, этого недостаточно, так как на теле её дочери были обнаружены следы пыток.

"Следственный комитет, когда передавал дело в суд <…>, там в трёх словах: "четыре раза ударил и задушил", — всё. Пытки, издевательства, это всё в расчёт вообще не берётся. <…> Страшно, очень страшно", — рассказала женщина в беседе с телеканалом "360".

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Женщина пояснила, что за это время подавала ходатайство о переквалификации статьи на "Убийство, совершённое с особой жестокостью". За такое преступление предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Однако в этом ей отказали. Возмущены и местные активисты, которые утверждают, что злоумышленник может получить небольшой срок и выйти по УДО. При этом, по их свидетельствам в соцсетях, девушку убивали почти три с половиной часа. Перед тем как её задушить, бывший парень избивал её кулаками и просто тяжёлыми предметами, а также резал. Позднее на её теле обнаружат около 56 различных травм — гематому и переломы.

Ранее Лайф рассказывал о жуткой расправе над девушкой в Армавире, где местный житель пытками пытался выбить из неё имена любовников.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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