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Австрийская биатлонистка Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ

Российские спортсменки замкнули топ-20.

21 февраля 2021, 13:47
<p>Фото © Getty Images / EPA</p>

Фото © Getty Images / EPA

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер победила в масс-старте на чемпионате мира в словенском Поклюке. Российские спортсменки Светлана Миронова и Ирина Казакевич замкнули двадцатку сильнейших.

Хаузер, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах, преодолела дистанцию в 12,5 километра за 36 минут и 5,7 секунды. Второе и третье места заняли норвежки Ингрид Тандревольд (+21,7 секунды, один промах) и Тириль Экхофф (+23 секунды, три промаха).

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При этом лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (+2.21,8, шесть промахов), она заняла 19-е место, а Ирина Казакевич (+2.25,3, четыре промаха) финишировала двадцатой.

20 февраля биатлонисты сборной России взяли первую медаль на чемпионате мира в Поклюке, став третьими в мужской эстафете. Турнир завершится мужским масс-стартом, который начнётся сегодня в 17:15 мск.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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