ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА в большинстве обыграл "СКА-Хабаровск" со счётом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка России. Голами отличились Ильзат Ахметов и Никола Влашич. Также отметим, что у армейцев в этой встрече дебютировал Саломон Рондон, который в разные годы выступал за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит".