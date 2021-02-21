ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России
Команда Виктора Гончаренко одержала домашнюю победу в армейском дерби.
Фото © twitter.com/pfc_cska
ЦСКА в большинстве обыграл "СКА-Хабаровск" со счётом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка России. Голами отличились Ильзат Ахметов и Никола Влашич. Также отметим, что у армейцев в этой встрече дебютировал Саломон Рондон, который в разные годы выступал за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит".
Гости поля на 52-й минуте остались в меньшинстве: судья за грубую игру после подсказки VAR показал красную карточку Владиславу Брагину.
Кубок России
1/8 финала
ЦСКА — "СКА-Хабаровск" — 2:0
Голы: Ахметов 39' (1:0), Влашич 66' (2:0)
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