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ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России

Команда Виктора Гончаренко одержала домашнюю победу в армейском дерби.

21 февраля 2021, 13:44
<p>Фото © <u><a href="https://mobile.twitter.com/pfc_cska" target="_blank" rel="noopener noreferrer">twitter.com/pfc_cska</a></u></p>

Фото © twitter.com/pfc_cska

ЦСКА в большинстве обыграл "СКА-Хабаровск" со счётом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка России. Голами отличились Ильзат Ахметов и Никола Влашич. Также отметим, что у армейцев в этой встрече дебютировал Саломон Рондон, который в разные годы выступал за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит".

Гости поля на 52-й минуте остались в меньшинстве: судья за грубую игру после подсказки VAR показал красную карточку Владиславу Брагину.

Кубок России

1/8 финала

ЦСКА — "СКА-Хабаровск" — 2:0

Голы: Ахметов 39' (1:0), Влашич 66' (2:0)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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