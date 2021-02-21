Мать Роналдиньо умерла от коронавируса

Мать экс-футболиста "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо Мигуэлина Дос Сантос умерла от коронавируса. Об этом сообщает Diario Olé. Женщине был 71 год.

🙏🏻🇧🇷 Mucha fuerza para Ronaldinho en este momento tan difícil: Miguelina, su mamá, murió de Covid-19.



Te bancamos siempre, crack😔 pic.twitter.com/aBfrSY8NJ7 — Diario Olé (@DiarioOle) February 21, 2021

Сам спортсмен поставил чёрное фото профиля на своей странице в "Твиттере". Ранее Роналдиньо рассказывал, что мама тяжело переносит болезнь и находится в палате интенсивной терапии.

Сам Роналдиньо переболел ковидом осенью 2020 года. Его самочувствие было хорошим, симптомов инфекции дважды лучший футболист мира у себя не наблюдал.

Ранее Лайф писал, что в США из-за непогоды и экстремальных холодов умерло 58 человек.

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