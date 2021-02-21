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Мать Роналдиньо умерла от коронавируса

Спортсмен рассказывал, что женщина переносила заболевание в тяжёлой форме.

21 февраля 2021, 10:22

Мать экс-футболиста "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо Мигуэлина Дос Сантос умерла от коронавируса. Об этом сообщает Diario Olé. Женщине был 71 год.

Сам спортсмен поставил чёрное фото профиля на своей странице в "Твиттере". Ранее Роналдиньо рассказывал, что мама тяжело переносит болезнь и находится в палате интенсивной терапии.

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Сам Роналдиньо переболел ковидом осенью 2020 года. Его самочувствие было хорошим, симптомов инфекции дважды лучший футболист мира у себя не наблюдал.

Ранее Лайф писал, что в США из-за непогоды и экстремальных холодов умерло 58 человек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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