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Умер председатель Заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов

Многие годы он посвятил медицине.

21 февраля 2021, 03:06

Фото © Законодательное собрание Забайкальского края

Председатель Законодательного собрания Забайкальского края, заслуженный врач России Игорь Лиханов умер в возрасте 67 лет после тяжёлой продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте регионального Заксобрания.

"Депутатский корпус, сотрудники аппарата краевого парламента выражают глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, коллегам, всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей", — сказано в сообщении.

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Лиханов являлся кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории, свою трудовую деятельность он начал в 1976 году хирургом в областной клинической больнице. Возглавил ведущую больницу Забайкалья в 1994 году и проработал в этой должности до 2013 года.

С 2004 года Лиханов являлся депутатом Читинской областной думы, затем Законодательного собрания Забайкальского края. В апреле 2016 года он был избран председателем регионального Заксобрания.

Ранее стало известно, что сербский поэт-песенник Джордже Балашевич умер от вызванных ковидом осложнений.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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