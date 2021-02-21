Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Краснодарском крае
Пол одного из сгоревших пока установить не удалось.
В посёлке Ильском Краснодарского края произошёл пожар в частном доме, погибло два человека. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.
На кадрах видно, как огонь практически полностью уничтожил помещение. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров. Одним из погибших является мужчина, пол второго человека пока установить не удалось, поскольку тело сильно обгорело. Спасатели уже потушили пожар.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в городе Михайлове Рязанской области погибло три человека. Вероятно, они отравились угарным газом.
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