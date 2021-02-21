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Категорий: 18

"Работа не моё": Нагиев раскрыл истинное отношение к съёмкам

По его словам, ему больше нравится получать деньги.

21 февраля 2021, 02:42
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BweyfJ9BkNo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nagiev.universal</a></p>

Фото © Instagram / nagiev.universal

Актёр Дмитрий Нагиев рассказал, что не получает удовольствия от нахождения на съёмочной площадке, а работа режиссёром его совершенно не привлекает. Его слова приводит телеканал "Мир 24".

"Мне вообще не нравится сниматься. Мне нравятся звонки в дверь от бухгалтера и фраза: "Вот ваши деньги". Работа вообще не моё", — сказал Нагиев.

Актёр признался, что недавно работал в Объединённых Арабских Эмиратах — и ему всё понравилось: и страна, и солнце, и море. Но не съёмки.

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При этом и другая сторона профессии — кресло режиссёра — Нагиева не привлекает. Он заметил, что эта работа совсем не для него.

"Я ещё не созрел. Может быть, даже перезрел. Может быть, не созрею никогда. Это первое, а второе — степень тщеславия не позволяет мне зайти с той стороны камеры и снимать какую-то бездарность", — заявил он.

Ранее британский актёр Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, заявил о завершении карьеры в кино.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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