Билл Гейтс рассказал, как можно было предотвратить гибель людей и энергетический коллапс в Техасе
Из-за непогоды в штате погибло 58 человек.
Фото © Instagram / Bill Gates
Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что проблем с отключением электричества из-за сильнейших снегопадов и аномальных холодов в Техасе можно было избежать. Его слова приводит телеканал CNN.
На утверждение губернатора штата Грега Эбботта, заявившего, что в массовом отключении электричества виновато обмерзание ветряных установок, миллиардер ответил, что вся проблема была в электростанциях.
"Это не из-за зависимости от возобновляемых источников энергии. Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть", — отметил Гейтс.
Он уточнил, что подобное улучшение стоит денег, однако оно спасло бы жизни людей.
Напомним, из-за непогоды и экстремальных холодов более четырёх миллионов человек остались без света и тепла. Средняя температура в Техасе в последние дни опускалась до минус 26 градусов. Стоимость электроэнергии выросла на 10 тысяч процентов — с 50 долларов до девяти тысяч за мегаватт.
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