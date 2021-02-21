Билл Гейтс рассказал, как можно было предотвратить гибель людей и энергетический коллапс в Техасе

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что проблем с отключением электричества из-за сильнейших снегопадов и аномальных холодов в Техасе можно было избежать. Его слова приводит телеканал CNN.

На утверждение губернатора штата Грега Эбботта, заявившего, что в массовом отключении электричества виновато обмерзание ветряных установок, миллиардер ответил, что вся проблема была в электростанциях.

"Это не из-за зависимости от возобновляемых источников энергии. Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть", — отметил Гейтс.

Он уточнил, что подобное улучшение стоит денег, однако оно спасло бы жизни людей.

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