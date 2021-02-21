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Билл Гейтс рассказал, как можно было предотвратить гибель людей и энергетический коллапс в Техасе

Из-за непогоды в штате погибло 58 человек.

21 февраля 2021, 02:23
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/BxsacGglBLF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Bill Gates</a></p>

Фото © Instagram / Bill Gates

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что проблем с отключением электричества из-за сильнейших снегопадов и аномальных холодов в Техасе можно было избежать. Его слова приводит телеканал CNN.

На утверждение губернатора штата Грега Эбботта, заявившего, что в массовом отключении электричества виновато обмерзание ветряных установок, миллиардер ответил, что вся проблема была в электростанциях.

"Это не из-за зависимости от возобновляемых источников энергии. Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть", — отметил Гейтс.

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Число жертв от непогоды и экстремальных холодов в США увеличилось до 58

Он уточнил, что подобное улучшение стоит денег, однако оно спасло бы жизни людей.

Напомним, из-за непогоды и экстремальных холодов более четырёх миллионов человек остались без света и тепла. Средняя температура в Техасе в последние дни опускалась до минус 26 градусов. Стоимость электроэнергии выросла на 10 тысяч процентов — с 50 долларов до девяти тысяч за мегаватт.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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