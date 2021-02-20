Число жертв от непогоды и экстремальных холодов в США увеличилось до 58
Президент страны Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе.
Фото © ТАСС / EPA
Число жертв от непогоды и экстремальных холодов в ряде американских штатов возросло до 58. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, итоговое число погибших "может быть намного выше". Отметим, что статистика включает людей, умерших от переохлаждения или отравления угарным газом, скончавшихся в авариях и утонувших. Подсчёты также учитывают жертв домашних пожаров. Заметим, что большинство жертв зафиксировано в Техасе. Ранее сообщалось о 34 погибших.
В Техасе к концу недели удалось подключить к энергоснабжению большинство жителей, однако во многих домах, где несколько дней не было электричества, прорвало трубы, теперь сотни тысяч жителей штата оказались без воды. Около 150 тысяч человек по-прежнему остаются без света. Около 14 миллионов жителей штата столкнулись с проблемами, связанными с водоснабжением, свыше 260 тысяч из них оказались без питьевой воды.
Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе и распорядился выделить средства на помощь жителям штата.
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Напомним, на этой неделе южные штаты США переживают сильнейшие морозы вкупе с мощными снегопадами. В Техасе средняя температура воздуха достигла 26 градусов мороза.
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