Российский посол в США привился от коронавируса вакциной Moderna

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna. Об этом он рассказал в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

По словам дипломата, он вакцинировался неделю назад. Через четыре недели сделает второй укол. Как утверждает Антонов, Москва не политизирует вопрос вакцин.

"Если в стране есть хорошая вакцина, возможность сохранить своё здоровье — надо этим пользоваться. И разделительные линии в этой области наносят ущерб безопасности граждан той или иной страны", — добавил он.

Кроме того, посол отметил, что передал в Москву просьбу работающих в Штатах дипломатов стран СНГ "провакцинировать их российским препаратом от ковида".

"Буквально вчера-позавчера раздались звонки от моих коллег из государств, образованных на пространстве бывшего СССР. Они говорят: "Анатолий Иванович, не забудьте нас. Мы, демократы в хорошем смысле этого слова, хотели бы воспользоваться российской вакциной. Если вы будете заказывать количество доз — обязательно предусмотрите, чтобы можно было бы провакцинировать дипломатов стран СНГ", — поведал Антонов.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 110 миллионов.

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