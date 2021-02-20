Россия направила администрации Байдена запросы на организацию первых контактов
В Москве рассчитывают на "прагматичное сотрудничество" с Вашингтоном.
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Российские власти уже направили администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов для будущего взаимодействия. Об этом в эфире программы "Соловьёв Live" рассказал посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
Как утвердил дипломат, Москва рассчитывает на "прагматичное сотрудничество" с Вашингтоном.
"Тем людям, которые сегодня появились в Госдепе и Белом доме, мы уже направили запросы, чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе", — уточнил Антонов.
Посол также выразил мнение, что американские власти продолжат оказывать давление на Россию.
"Встречаясь буквально два дня назад с представителями стран, образованных на пространстве бывшего Советского Союза, мы пришли к выводу, что всё, что делает сегодняшняя администрация [США], продолжает давить на нас со всех сторон", — подчеркнул дипломат.
По словам Антонова, Москва хочет, чтобы американская внешняя политика была предсказуемой и "появилась уверенность в завтрашнем дне".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва заинтересована в нормализации отношений и с ЕС, и с США, однако пока не видит взаимности с их стороны.
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