Песков: Россия не видит взаимности от ЕС и США по нормализации отношений

Москва заинтересована в нормализации отношений и с ЕС, и с США, однако пока не видит взаимности с их стороны, кроме того, НАТО считает РФ противником и постоянно наращивает военную инфраструктуру в непосредственной близости от российских границ. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал речь американского президента Джо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности.

"РФ была и остаётся заинтересованной в налаживании добрых отношений и с США, и с ЕС, мы много делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается и не всегда видим взаимность. Точнее, в последнее время мы вообще не видим взаимность", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков также напомнил, что НАТО считает Россию противником и постоянно "двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам". Поэтому альянс постоянно вынуждает Москву активизировать действия по защите.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности Байден заявил, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнёрство Вашингтона с союзниками, а российское руководство якобы "пытается ослабить европейский проект и НАТО". Он также обвинил Россию в возможной причастности к кибератакам в США и странах Европы.

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