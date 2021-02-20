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В Киеве рассказали, как МВФ подставил Зеленского во время его поездки в ОАЭ

Отмечается, что для визита президента был создан негативный фон.

20 февраля 2021, 20:44
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/uchast-prezidenta-u-forumi-osvita-ukrayini-2021-strategichni-3833" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию во время поездки в Объединённые Арабские Эмираты после сообщений о том, что Международный валютный фонд (МВФ) завершил свою миссию в Незалежной. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов.

По его словам, МВФ обещал предоставить пресс-релиз перед публикацией этой новости, однако не сделал этого. Советник уточнил, что фонду следует объяснить, почему он сообщил о завершении миссии именно перед приездом делегации Зеленского в ОАЭ, что создало негативный фон.

"Ответа нет, и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остаётся открытым — случайность это или нет", — цитирует Милованова издание Hromadske.

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Чиновник уточнил, что украинцы не являются "папуасами" и их "нельзя гонять и обманывать". Однако Милованов заверил, что МВФ остаётся стратегическим партнёром Украины, сотрудничество с которым очень важно.

Ранее экономист Александр Скубченко заметил, что Украина перейдёт к пастушеству, если продолжит выполнять требования западных партнёров.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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