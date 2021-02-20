"Подсудимый легко отделался": эксперты оценили приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Эксперт ЭИСИ Александр Малахов заявил, что самое главное в деле о клевете Алексея Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко — это факт вынесения приговора, однако подсудимый, по его мнению, легко отделался.

"Я бы не стал соизмерять размер или степень наказания со степенью виновности. Приговор состоялся, и это самое главное. Для меня важен сам факт признания виновности. Это факт публичной декларации того, что клеветать запрещено всем. Сам факт был зафиксирован изрядно раньше, и мы можем говорить о том, что подсудимый легко отделался", — отметил Малахов в беседе с Лайфом.

Эксперт подчеркнул, что признание судом законной замену условного срока заключения Навального на реальный является не наказанием, а лишь изменением формы его отбытия. Однако важно обратить внимание и на происходившие вокруг процесса несанкционированные акции и информационное давление. По словам эксперта, это говорит об огромном количестве вложенных ресурсов, которые были направлены на попытки изменить существующую ситуацию в стране в худшую сторону. Об этом могут свидетельствовать и 11 иностранных дипломатов, которые присутствовали на последнем заседании.

"Можно сделать предположение относительно того, что мы наблюдаем наглядные признаки того, что сейчас реализуется сценарий игры в долгую. В этот сценарий вложено огромное количество ресурсов, включая деньги. А наши противники умеют считать деньги и из этой ситуации пытаются выжать всё возможное и невозможное", — заметил Малахов.

А вот председатель совета Ассоциации волонтёрских центров, руководитель платформы Dobro.ru Артём Метелев счёл поведение блогера в зале суда не иначе как клоунским.

"Я внимательно следил за процессом, читал стенограммы зала суда и, честно говоря, был в ужасе. У самых худших людей обычно сохраняется уважение к себе, но здесь обвиняемый не уважал ни суд, ни всех присутствующих в зале, наверное, кроме иностранных дипломатов. Вёл себя просто как клоун. От него не требовалось многого. Извиниться перед Игнатом Артёменко", — подчеркнул эксперт в беседе с Лайфом.

По мнению Метелева, Навальный был последователен в своих оценках и оскорблениях, раскручивал тему молодёжи, чем пытался привлечь к себе внимание со стороны иностранной прессы. Исходя из этого, эксперт делает вывод, что клевету Навальный распространяет осознанно.

"Такое отношение к старшим, тем более к ветеранам, недопустимо, оно омерзительно. Это встретило очень резкую реакцию среди нашего сообщества, среди волонтёров, которые навещают ветеранов на дому годами", — добавил собеседник портала.

Метелев также пригласил Навального и всех его сторонников присоединиться к рядам волонтёров. Ведь опыт социального служения, по словам эксперта, "быстро приземляет и расставляет акценты в голове".

Напомним, 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. Сегодня, 20 февраля, блогер был признан виновным в клевете на Игната Артёменко и оштрафован на 850 тысяч рублей.

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