"Спартак", уступая 0:2, нокаутировал в Казани "Ак Барс"

Московский "Спартак" одержал волевую победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Казани и закончилась в овертайме в пользу спартаковцев — 3:2.

Москвичи к середине третьего периода уступали со счётом 0:2, голами у казанцев отметились Стефан Да Коста (6') и Микаэль Викстранд (43', большинство).

Сократил отставание гостей Анатолий Никонцев, на экваторе периода реализовавший численный перевес.

А спустя семь минут Робин Ганзл счёт сравнял.

Победным для спартаковцев стал бросок Якова Рылова, который защитник нанёс за две минуты до конца овертайма.

"Спартак" после 57 проведённых игр набирает 60 очков и закрепляется на восьмом месте Западной конференции, дающем право принять участие в весеннем розыгрыше Кубка Гагарина. Однако в спину подопечным Олега Знарка дышит подмосковный "Витязь", у которого девятая строчка и 57 баллов в клубной копилке.

Для "Ак Барса" это второе подряд поражение в регулярке. Подопечные Дмитрия Квартального, набрав 87 очков, по-прежнему лидируют как в Восточной конференции, так и в общей турнирной таблице КХЛ.

Заключительные три игры регулярного чемпионата спартаковцы проведут в Москве на "ЦСКА-арене". Противостоять красно-белым будут: 23 февраля — "Сочи", 25 февраля — "Сибирь", 27 февраля — "Витязь".

"Ак Барс" в эти же дни сыграет дома с "Барысом", "Металлургом" и ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ

"Ак Барс" — "Спартак" — 2:3 ОТ (1:0; 0:0; 1:2; 0:1)

ЦСКА — "Динамо" Р — 1:4 (0:0; 1:3; 0:1)

"Локомотив" — СКА — 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

"Йокерит" — "Динамо" М — 4:5 ОТ (0:1; 3:0; 1:3; 0:1)

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