Смотритель старейшего маяка России мог выдумать историю о нападении неизвестных, чтобы выгородить жену

Вечером 18 февраля произошла запутанная история — кто-то напал на смотрителя старейшего в России маяка "Толбухин" в Кронштадте (Санкт-Петербург) Дмитрия Масько. Мужчине нанесли ножевое ранение в живот, после чего он был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Пострадавший объяснил, что на маяк и на него самого напали трое неизвестных. Однако позднее выяснилось, что произошедшее может быть делом рук всего одной женщины, передаёт телеканал "360".

Изначально сообщалось, что на 49-летнего мужчину напали три человека, которые ранили его ножом. Масько доставили в больницу, он до сих пор находится в реанимации. Однако, по мнению журналистов, никаких "неизвестных" в роковой вечер мужчина не видел. Вероятно, смотритель пытается выгородить собственную жену, именно она могла ранить его в разгар ссоры.

"Я не видел лиц. На меня напали двое или трое, я не помню. Просились в гости, наверное, с ночёвкой. Ранили в область живота", — сказал Масько.

После дополнительных расследований полицейские заподозрили в нападении на смотрителя его супругу. По предварительным данным, пара выпивала на территории маяка. При этом там никого не было, кроме них. Стражи порядка полагают, что во время застолья у супругов возник конфликт, в результате которого женщина ударила мужа ножом. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Сам же Дмитрий Масько отрицает, что на него напала именно жена. Он назвал эту теорию бредом и был в шоке, услышав такую версию. Юлия (так зовут его благоверную) работает на маяке техником. По информации "Московского комсомольца", её отпустили под подписку о невыезде и с условием надлежащего поведения. Супруги работают на "Толбухине" уже два года. Остров, на котором расположен маяк, закрыт для свободного посещения.

"Толбухин" был построен в 1719 году на искусственном каменистом островке. Считается одним из старейших российских маяков, возведённых по приказу Петра I. Внесён в список объектов культурного наследия регионального значения и входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Своё название маяк получил потому, что именно на этом месте в 1705 году Федот Толбухин отбил эскадру Анкенштерна и защитил подступы к Санкт-Петербургу.

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