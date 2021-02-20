Смотритель старейшего маяка России мог выдумать историю о нападении неизвестных, чтобы выгородить жену
По предварительной информации, между супругами в разгар пьянки начался конфликт.
Фото © Pixabay
Вечером 18 февраля произошла запутанная история — кто-то напал на смотрителя старейшего в России маяка "Толбухин" в Кронштадте (Санкт-Петербург) Дмитрия Масько. Мужчине нанесли ножевое ранение в живот, после чего он был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Пострадавший объяснил, что на маяк и на него самого напали трое неизвестных. Однако позднее выяснилось, что произошедшее может быть делом рук всего одной женщины, передаёт телеканал "360".
Изначально сообщалось, что на 49-летнего мужчину напали три человека, которые ранили его ножом. Масько доставили в больницу, он до сих пор находится в реанимации. Однако, по мнению журналистов, никаких "неизвестных" в роковой вечер мужчина не видел. Вероятно, смотритель пытается выгородить собственную жену, именно она могла ранить его в разгар ссоры.
"Я не видел лиц. На меня напали двое или трое, я не помню. Просились в гости, наверное, с ночёвкой. Ранили в область живота", — сказал Масько.
После дополнительных расследований полицейские заподозрили в нападении на смотрителя его супругу. По предварительным данным, пара выпивала на территории маяка. При этом там никого не было, кроме них. Стражи порядка полагают, что во время застолья у супругов возник конфликт, в результате которого женщина ударила мужа ножом. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.
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Сам же Дмитрий Масько отрицает, что на него напала именно жена. Он назвал эту теорию бредом и был в шоке, услышав такую версию. Юлия (так зовут его благоверную) работает на маяке техником. По информации "Московского комсомольца", её отпустили под подписку о невыезде и с условием надлежащего поведения. Супруги работают на "Толбухине" уже два года. Остров, на котором расположен маяк, закрыт для свободного посещения.
"Толбухин" был построен в 1719 году на искусственном каменистом островке. Считается одним из старейших российских маяков, возведённых по приказу Петра I. Внесён в список объектов культурного наследия регионального значения и входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Своё название маяк получил потому, что именно на этом месте в 1705 году Федот Толбухин отбил эскадру Анкенштерна и защитил подступы к Санкт-Петербургу.
А ранее стало известно, почему 34-летний петербуржец с ножом напал на охранника консульства Украины.
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