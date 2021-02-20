Россиян предупредили о мошенничестве при выезде за рубеж

С открытием туристических направлений может серьёзно вырасти количество мошеннических схем по обману россиян, выезжающих на отдых за границу. Эксперты дали советы гражданам о том, как избежать новых опасностей при планировании отпуска, сообщает агентство "Прайм".

Самым распространённым видом мошенничества в этом году может стать обман с продажей авиабилетов на несуществующие рейсы и туров в страны, в которых действуют жёсткие ограничительные меры. Кроме того, злоумышленники могут создавать фальшивые сайты авиакомпаний, чтобы воровать данные банковских карт отдыхающих.

Как уверяют специалисты, при покупке авиабилетов следует доверять либо официальным сайтам авиакомпаний, либо агрегаторам, которые длительное время считаются надёжными.

"Обнаружив подозрительный сайт, предлагающий авиабилеты по максимально низкой цене, туристу стоит, прежде всего, проверить, сколько стоят билеты на аналогичные рейсы на уже проверенных онлайн-площадках", — уточнили эксперты.

Также необходимо быть внимательным к турпакетам в государства, где в связи с пандемией действуют жёсткие ограничения. Границы могут быть открыты не для всех категорий россиян.

"Если представители туроператоров или турагентов предлагают вам туры во Вьетнам, в Финляндию, Индию или Катар, уточните через открытые источники в сети Интернет, можете ли вы как турист посетить данную страну", — поведал доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Роман Гареев.

При этом специалисты призвали граждан не покупать заранее туры в те страны, которые пока не открыли границы для граждан РФ.

Ранее сообщалось, что жителям России могут увеличить длительность отпуска за ненормированный рабочий день.

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