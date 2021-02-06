Отпуск и смерть на Занзибаре: россияне привозят редкие болезни и умирают после отдыха в Африке

Оглавление Смертельно опасные паразиты Смерть подростка в Вологде Сын мэра умер в Ижевске Один умер, другой выжил

Смертельно опасные паразиты

Мать с двухлетней дочкой вернулись из Танзании в родную Пермь в ноябре прошлого года. В январе у девочки резко поднялась температура. Она держалась на уровне 40 градусов, малышку лихорадило, и никакие жаропонижающие не помогали. Мать заподозрила тропическую инфекцию. В частной клинике поставили диагноз "африканский трипаносомоз", если говорить проще — "сонная болезнь". Это паразитическая инфекция, которую вызывают одноклеточные паразиты трапоносомы. Они проникают в кровь человека и вызывают лихорадку и одновременно сонное состояние больного. Такую заразу разносят мухи цеце — место укуса краснеет, после чего там появляется язва.

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Малышка пролежала два дня в реанимации. Но перевозить в Москву её не стали. На совещании уральские медики не подтвердили сонную болезнь — заменив диагноз на "неуточнённую паразитарную болезнь", что ситуацию по сути не меняет. Муха цеце может разносить и другие болезни. Однако официально власти Занзибара не признают, что у них на острове есть этот вид насекомых, как и отрицают возможность заразиться трипаносомозом. Поэтому особых прививок перед вылетом в Танзанию никто из туристов не делает.

Смерть подростка в Вологде

Фото © Shutterstock

15-летняя Даша отдыхала с мамой на Занзибаре с 1 по 11 ноября прошлого года. Они носили маски и соблюдали социальную дистанцию. Также регулярно пользовались антисептиками. Но на пляже девушку укусил комар. Место укуса покраснело, но вскоре воспаление спало. Через несколько дней после возвращения девушке стало плохо. Её мама вызвала скорую, но врачи прежде всего проверяли на CoViD-19.

Температура у Даши поднималась до 42 градусов, затем снижалась. И всё повторялось. К жару добавились тошнота и рвота. Скорую вызывали четыре раза. Врачам говорили, что девушка была в Африке. Но никто из докторов скорой малярию даже не предположил. В итоге Дашу госпитализировали — температура упала до 35 градусов. И только в больнице анализ крови показал тропическую малярию. Но было уже поздно, и девушка умерла в реанимации.

Сын мэра умер в Ижевске

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Александр Донской — сын бывшего мэра Архангельска и отец пятерых детей — отдыхал на Занзибаре также осенью прошлого года. После отдыха он прилетел в Москву, затем полетел в Казань, а когда прибыл в Ижевск, ему стало плохо. Александра затошнило, у него поднялась температура. Скорая приезжала дважды, но также прежде всего обследовала больного на коронавирус. О малярии никто не думал. Из всей семьи заболел только Александр.

На третий раз бригада скорой помощи госпитализировала Александра. В больнице он впал в кому — тогда же ему и поставили диагноз "малярия". Отец больного попытался его спасти и привезти препараты от малярии из Москвы (позже выяснилось, что препараты были и в больнице, но почему-то их не стали применять), но, пока он вёз медикаменты, его сын скончался.

Один умер, другой выжил

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Житель Казани 44-летний Марат Якупов осенью посетил Занзибар и отправился на сафари. В поездке он был вместе с приятелем. Однако из-за проливного дождя они не смогли вернутся в отель. А потому решили ночевать на свежем воздухе у костра. Там их искусали насекомые. По возвращении домой у Марата поднялась температура. 27 ноября он самостоятельно определил симптомы болезни, прочитав в Интернете про Александра Донского, который умер в Ижевске неделей ранее. Марата госпитализировали, однако два дня спустя у него отказали внутренние органы. При этом его приятель также заболел малярией, но выжил.

Все эти истории говорят как минимум о двух вещах. Первое: прежде всего о недостаточной медицинской подготовке российских специалистов скорой помощи, как минимум в двух из трёх смертельных случаев своевременная диагностика спасла бы жизнь.

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