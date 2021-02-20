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Тренды для пёсиков: мастерица из Кузбасса вяжет модные и тёплые "шапки-позитивчики" — видео

Четвероногие в смешных нарядах неизменно вызывают улыбку у прохожих.

20 февраля 2021, 19:03

Модные псы в Кемеровской области гуляют в "шапках-позитивчиках". Видео © LIFE

Жительница Междуреченска Кемеровской области Татьяна Кущина неожиданно для себя стала в родном городе законодателем мод. Вот только наряды она создаёт не для людей, а для их четвероногих любимцев. Одевать собак в тёплую одежду женщина придумала ещё в 2000 году, а первыми "моделями" стали чихуа-хуа и тойтерьер — Кнопа и Аля.

"Так как мы живём в Сибири, у нас холодный регион. На улице холодно, они спускаются с крыльца и падают, они замерзают. Тут мне пришла идея, что нужно их утеплять. В 2000 году начала вязать, в то время ещё никто не одевал собак", — рассказала женщина Лайфу.

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Необычные наряды для собак приглянулись и местным жителям. Особенным хитом стали вязанные шапки с большими помпонами, которые их создательница называет позитивчики, так как они неизменно вызывают улыбку у прохожих. Татьяна призналась, что поначалу вязать на заказ не стремилась — работа тяжёлая, да и ответственность большая. Теперь же она задумывается о том, чтобы расширить производство и даже создать свой бренд.

"Я понимала, что должна связать товар, соответствующий по размеру. Ну и всё-таки это работа, тяжёлая работа. Но меня уговорили. Пошла первая шапочка и пошло потом так, что пришлось оформляться на самозанятость. Я иду по улице, люди улыбаются, радуются. Я шапки называю позитивчики. Очень смешно, когда бежит собака с такими "помпошками" большими", — рассказала Татьяна.

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Ранее Лайф писал, что жители города Дзержинска распространили в соцсетях пугающие снимки собак с ярко-синей шерстью, а потом обнаружили на улицах города и розовых четвероногих. Пользователи предположили, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ на территории частного закрытого предприятия "Дзержинское оргстекло". Затем в подмосковном Подольске заметили собак зелёного цвета.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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