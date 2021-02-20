"Ужасающая смертность": Мясников оценил возможность вспышки птичьего гриппа H5N8, вспомнив о его предшественнике

Прошлые вариации вируса свирепствовали по всему миру.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус был лишь тренировкой перед более страшной пандемией. Так он прокомментировал новость о том, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп.

"Помните мои слова о том, что опасный птичий грипп в двух мутациях от нас? Вот первая мутация — от птиц к человеку. Вторая — от человека к человеку, чего, слава богу, пока не произошло и, надеюсь, на этот раз не произойдёт. Обнаруженный у нас Н5N8 ранее эту первую мутацию не проходил. Но другие вирусы птичьего гриппа группы Н5 людей поражали", — написал он в своём телеграм-канале.

Мясников напомнил, что вирус птичьего гриппа Н5N1 в 1997 году в Гонконге имел смертность 33%. Летом 2005 года вирус Н5N1 свирепствовал и в Азии, и в Европе, и даже в России. Он передавался человеку не часто, но с "ужасающей смертностью". Так, с 2003 года ВОЗ зафиксировала 860 случаев подтверждённого гриппа Н5N1 с летальностью 53%.

Схожей точки зрения придерживается и коллега Мясникова — директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, если не принять меры, то есть вероятность возникновения новой пандемии. Он напомнил, что процент смертности при птичьем гриппе у человека выше, чем при обычном. В связи с этим необходима изоляция больных, их лечение и уничтожение кур, от которых произошло заражение.

"Самое страшное — это не то, что человек заразился, а то, что он может распространить инфекцию. Это может спровоцировать новую эпидемию, а может, даже и пандемию. <...> Вирус H5N8 — новый вариант, никто не знает, есть ли вакцина. Нужно проверять", — сказал медик в эфире НСН.