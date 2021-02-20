Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 110 миллионов

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 110 миллионов, увеличившись за сутки более чем на 381 тысячу. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,7 тысячи и в общей сложности достигло 2,44 миллиона.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения о случаях заражения или смерти, предоставляемые различными государствами. Так, более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили за прошедшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (168 687), на втором месте оказалась Европа (144 799), а на третьем — Юго-Восточная Азия (25 836).

При этом наибольшее число заражённых CoViD-19 зарегистрировано в США — 27 628 834. Далее следуют Индия (10 977 387), Бразилия (10 030 626), Россия (4 151 984), Великобритания (4 095 273), Франция (3 499 305), Испания (3 121 687), Италия (2 780 882), Турция (2 624 019), Германия (2 378 883), Колумбия (2 212 525) и Аргентина (2 046 795).

Ранее Лайф сообщал, что Россия зарегистрировала уже третью вакцину от коронавируса. Первые 120 тысяч доз препарата будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

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