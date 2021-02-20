В РФПИ надеются, что "Спутник V" одобрят в Словакии в ближайшее время

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" будет одобрена в Словакии в самое ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы надеемся, что Словакия и, может быть, ряд других государств также одобрят вакцину в ближайшее время", — сказал Дмитриев.