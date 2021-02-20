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В РФПИ надеются, что "Спутник V" одобрят в Словакии в ближайшее время

То же касается и ряда других государств.

20 февраля 2021, 19:05
<p>Фото © Marcos Brindicci / Getty Images</p>

Фото © Marcos Brindicci / Getty Images

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" будет одобрена в Словакии в самое ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы надеемся, что Словакия и, может быть, ряд других государств также одобрят вакцину в ближайшее время", — сказал Дмитриев.

Начаты испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Начаты испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, который можно закапывать в нос.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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