В РФПИ надеются, что "Спутник V" одобрят в Словакии в ближайшее время
То же касается и ряда других государств.
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" будет одобрена в Словакии в самое ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Мы надеемся, что Словакия и, может быть, ряд других государств также одобрят вакцину в ближайшее время", — сказал Дмитриев.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, который можно закапывать в нос.
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