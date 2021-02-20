Полиция Испании задержала сутенёров, державших россиянок в сексуальном рабстве — видео
Спецоперация проводилась при участии Европола.
В Испании ликвидирована группировка, занимавшаяся сексуальным рабством россиянок. Видео © Twitter / Policía Nacional
В Испании правоохранительные органы ликвидировали преступную группировку, которая заставляла заниматься проституцией девушек из России и Польши. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД королевства.
По данным следствия, преступлениями промышляла группировка, которая базировалась в провинциях Аликанте и Валенсия, а также имела ответвления в Германии, Великобритании, Польше, России и на Украине. Преступники связывались с девушками через социальные сети, обещая им трудоустройство в европейских странах. Кроме того, они делали дамам липовые медицинские справки, чтобы те могли выезжать из своих стран, несмотря на коронавирусные ограничения, отмечают в МВД.
Сообщается, что операция по пресечению деятельности группировки проводилась при участии Европола. В результате было задержано 17 человек, трое из которых взяты под стражу, двух девушек освободили. По данным РИА "Новости", среди задержанных — шестеро граждан Украины, четверо россиян, один белорус, один молдованин и литовец.
Ранее Лайф сообщал, что в США полиция спасла из сексуального рабства в массажных салонах 26 уроженок Китая, которых обманным путём заманили на работу в Сиэтл. Спасённым женщинам — от 20 до 60 лет. Многие из них содержались в суровых условиях и должны были заниматься проституцией более 20 часов в сутки.
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