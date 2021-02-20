Актёра Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище

Ранее сегодня в театре состоялось прощание с актёром. Поклонники и коллеги проводили его в последний путь аплодисментами . Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Напомним, легендарный актёр Андрей Мягков скончался 18 февраля у себя дома от острой сердечной недостаточности. Ему было 82 года. Мягков сыграл огромное количество ролей в театре и кино, но народную любовь получил благодаря ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром", а также "Служебный роман".