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Категорий: 18

Актёра Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище

Ранее в МХТ имени Чехова прошло прощание с артистом.

20 февраля 2021, 11:43
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.

Ранее сегодня в театре состоялось прощание с актёром. Поклонники и коллеги проводили его в последний путь аплодисментами. Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

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Напомним, легендарный актёр Андрей Мягков скончался 18 февраля у себя дома от острой сердечной недостаточности. Ему было 82 года. Мягков сыграл огромное количество ролей в театре и кино, но народную любовь получил благодаря ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром", а также "Служебный роман".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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