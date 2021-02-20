В Кремле оценили возможность влияния приговора Навальному на политическую ситуацию в стране

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность влияния решения суда по делу российского блогера Алексея Навального на политическую ситуацию в РФ, отметив, что в стране достаточно плюрализма.

"У Кремля много оппонентов, и это нормальный политический процесс. Поэтому политическая жизнь в РФ развивалась и развиваться далее будет", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента не согласился с мнением, что Навальный является главным оппонентом российской власти. Комментируя возможное политическое будущее блогера, Песков отметил, что в России есть законодательство, которое регламентирует порядок участия в избирательном процессе и касается всех граждан страны. Он подчеркнул, что все имеют равные права и обязанности.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

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