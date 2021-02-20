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В Кремле оценили возможность влияния приговора Навальному на политическую ситуацию в стране

У российской власти достаточно оппонентов, отметили там.

20 февраля 2021, 11:33

Фото © Pixabay

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность влияния решения суда по делу российского блогера Алексея Навального на политическую ситуацию в РФ, отметив, что в стране достаточно плюрализма.

"У Кремля много оппонентов, и это нормальный политический процесс. Поэтому политическая жизнь в РФ развивалась и развиваться далее будет", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента не согласился с мнением, что Навальный является главным оппонентом российской власти. Комментируя возможное политическое будущее блогера, Песков отметил, что в России есть законодательство, которое регламентирует порядок участия в избирательном процессе и касается всех граждан страны. Он подчеркнул, что все имеют равные права и обязанности.

Прокурор разъяснила выдвинутые Навальному претензии по делу "Ив Роше"

Прокурор разъяснила выдвинутые Навальному претензии по делу "Ив Роше"

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Напомним, 2 февраля блогеру заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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