В Кремле оценили возможность влияния приговора Навальному на политическую ситуацию в стране
У российской власти достаточно оппонентов, отметили там.
Фото © Pixabay
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность влияния решения суда по делу российского блогера Алексея Навального на политическую ситуацию в РФ, отметив, что в стране достаточно плюрализма.
"У Кремля много оппонентов, и это нормальный политический процесс. Поэтому политическая жизнь в РФ развивалась и развиваться далее будет", — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента не согласился с мнением, что Навальный является главным оппонентом российской власти. Комментируя возможное политическое будущее блогера, Песков отметил, что в России есть законодательство, которое регламентирует порядок участия в избирательном процессе и касается всех граждан страны. Он подчеркнул, что все имеют равные права и обязанности.
Ранее Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".
Напомним, 2 февраля блогеру заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.
Выбор редакции
Песков: Россия не видит взаимности от ЕС и США по нормализации отношений
Прокурор разъяснила выдвинутые Навальному претензии по делу "Ив Роше"
В древнем московском монастыре нашли снаряды времён Великой Отечественной войны
Очередной рекорд биткоина: криптовалюта пробила отметку в $57 тысяч
Европа против ЕСПЧ: как Навальный разделил европейцев
Комментариев: 0