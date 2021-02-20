Михаила Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область

Актёра Михаила Ефремова этапировали из московского СИЗО "Водник" обратно в Белгородскую область, где он отбывает наказание за смертельное ДТП. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Сегодня, когда члены ОНК Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в СИЗО-5, выяснилось, что актёр Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в колонию в Белгородской области, где он отбывает наказание", — написал он в телеграм-канале.

Напомним, что осенью прошлого года Пресненский суд признал актёра Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и принял решение уменьшить срок до семи с половиной лет.

2 декабря, как уже сообщал Лайф, Ефремова этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Актёр освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом". С другими заключёнными и администрацией отношения у него сложились уважительные, как говорит артист, все называют его дядей Мишей. А в начале февраля Ефремова этапировали в московское СИЗО для участия в следственных действиях по делу о лжесвидетелях.

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