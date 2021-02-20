Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Суд в Ленобласти приговорил к условным срокам браконьеров, которые на снегоходах убили шесть лосей

ЧП произошло на территории охотничьего клуба "Свирь".

20 февраля 2021, 19:32
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Лодейнопольский городской суд приговорил семь браконьеров к условным срокам за жестокое убийство лосей в Ленобласти. Об этом сообщает портал FlashNord.

Все они были признаны виновными в незаконной охоте. Мужчинам, зверски убившим диких животных, назначили от трёх до трёх с половиной лет условно с испытательным сроком. Кроме того, у них изъяли оружие и снегоходы в счёт нанесённого ущерба, который составил порядка двух миллионов рублей. Их также лишили охотничьей лицензии на три года.

В Ленобласти подполковник полиции выстрелил в своего друга на охоте. Он принял его за лося

В Ленобласти подполковник полиции выстрелил в своего друга на охоте. Он принял его за лося

Напомним, зимой 2019 года на территории охотничьего клуба "Свирь" в Ленобласти браконьеры гонялись на снегоходах за лосями и стреляли в них из ружей. Мужчины убили шесть животных, трое из которых были беременными самками. Они привязали их к снегоходам и потащили к деревне Заостровье, остановились и разделали их прямо на снегу. Браконьеры бросили окровавленные выпотрошенные туши, а также уже мёртвых эмбрионов и скрылись. Расправу над лосями обнаружил егерь охотничьего клуба.

Когда браконьеров удалось вычислить, они начали предлагать примириться пострадавшей стороне, чтобы дело не дошло до суда. Однако местный Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира был против этого.

Лось пришёл погулять в московский двор, но устал и решил остаться — видео

Лось пришёл погулять в московский двор, но устал и решил остаться — видео

Несмотря на произошедшее, браконьеров спустя некоторое время снова заметили на охоте у того же охотничьего клуба. Они снова решили пострелять по диким животным. Их поймали, при этом свою вину мужчины отрицали.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Поступил как моральный урод": Депутат Госдумы заявил, что Навальный занимался реабилитацией нацизма

сегодня в 19:17

Балерина Мариинки станцевала в пачке на снегу в защиту бухты Батарейной — видео

сегодня в 14:26

Тренды для пёсиков: мастерица из Кузбасса вяжет модные и тёплые "шапки-позитивчики" — видео

сегодня в 19:03

Смотритель старейшего маяка России мог выдумать историю о нападении неизвестных, чтобы выгородить жену

сегодня в 19:24

Россиян предупредили о мошенничестве при выезде за рубеж

сегодня в 19:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1