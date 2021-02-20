Суд в Ленобласти приговорил к условным срокам браконьеров, которые на снегоходах убили шесть лосей

Лодейнопольский городской суд приговорил семь браконьеров к условным срокам за жестокое убийство лосей в Ленобласти. Об этом сообщает портал FlashNord.

Все они были признаны виновными в незаконной охоте. Мужчинам, зверски убившим диких животных, назначили от трёх до трёх с половиной лет условно с испытательным сроком. Кроме того, у них изъяли оружие и снегоходы в счёт нанесённого ущерба, который составил порядка двух миллионов рублей. Их также лишили охотничьей лицензии на три года.

Напомним, зимой 2019 года на территории охотничьего клуба "Свирь" в Ленобласти браконьеры гонялись на снегоходах за лосями и стреляли в них из ружей. Мужчины убили шесть животных, трое из которых были беременными самками. Они привязали их к снегоходам и потащили к деревне Заостровье, остановились и разделали их прямо на снегу. Браконьеры бросили окровавленные выпотрошенные туши, а также уже мёртвых эмбрионов и скрылись. Расправу над лосями обнаружил егерь охотничьего клуба.

Когда браконьеров удалось вычислить, они начали предлагать примириться пострадавшей стороне, чтобы дело не дошло до суда. Однако местный Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира был против этого.

Несмотря на произошедшее, браконьеров спустя некоторое время снова заметили на охоте у того же охотничьего клуба. Они снова решили пострелять по диким животным. Их поймали, при этом свою вину мужчины отрицали.

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