В Ленобласти подполковник полиции выстрелил в своего друга на охоте. Он принял его за лося

В Ленинградской области во время командной охоты подполковник полиции застрелил своего друга, приняв того за лося. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл вечером 13 декабря на охоте в районе посёлка Ольшаники. Подполковник УМВД РФ по Приморскому району Петербурга выстрелил в лося, однако попал в друга. С ранением живота пострадавшего доставили в больницу, где он умер.