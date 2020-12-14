В Ленобласти подполковник полиции выстрелил в своего друга на охоте. Он принял его за лося
Пострадавший позже скончался в больнице.
Фото © Pixabay
В Ленинградской области во время командной охоты подполковник полиции застрелил своего друга, приняв того за лося. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл вечером 13 декабря на охоте в районе посёлка Ольшаники. Подполковник УМВД РФ по Приморскому району Петербурга выстрелил в лося, однако попал в друга. С ранением живота пострадавшего доставили в больницу, где он умер.
Целились в лося. Замглавы отдела уфимского МЧС погиб на охотеТрагедия произошла из-за невнимательности другого стрелка.
Стрелок был задержан. По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.
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