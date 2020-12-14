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В Ленобласти подполковник полиции выстрелил в своего друга на охоте. Он принял его за лося

Пострадавший позже скончался в больнице.

14 декабря 2020, 02:52

Фото © Pixabay

В Ленинградской области во время командной охоты подполковник полиции застрелил своего друга, приняв того за лося. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл вечером 13 декабря на охоте в районе посёлка Ольшаники. Подполковник УМВД РФ по Приморскому району Петербурга выстрелил в лося, однако попал в друга. С ранением живота пострадавшего доставили в больницу, где он умер.

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Целились в лося. Замглавы отдела уфимского МЧС погиб на охоте

Трагедия произошла из-за невнимательности другого стрелка.

Стрелок был задержан. По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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