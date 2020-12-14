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Жители Земли смогут увидеть "солнечную корону" во время затмения 14 декабря

С территории России космическое явление не будет заметно.

14 декабря 2020, 02:26

Во время ближайшего полного затмения Солнца, которое ожидается в понедельник, 14 декабря, жители нашей планеты смогут увидеть "солнечную корону". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Московского планетария.

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По его мнению, первые шесть месяцев будут ознаменованы конфликтами и катастрофами.

При полном затмении видна "солнечная корона", напоминающая огненное кольцо, а также звёзды и планеты, находящиеся вблизи Солнца, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с территории России ни полная, ни частные фазы солнечного затмения не будут видны. Явлением смогут полюбоваться жители Чили и Аргентины, частично оно будет видно в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Тень шириной 90 километров накроет поверхность Земли в 17:32 мск в центральной зоне Тихого океана и продержится до 20:53. Её окончание наступит к западу от побережья Намибии. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале и страницах Московского планетария в соцсетях.

Ранее Лайф сообщал, что в Сети появились снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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