"Поступил как моральный урод": Депутат Госдумы заявил, что Навальный занимался реабилитацией нацизма

Оскорбления Алексея Навального в адрес фронтовика Игната Артёменко по сути можно считать реабилитацией нацизма. Об этом в беседе с Пятым каналом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Навальный занимался реабилитацией нацизма. И, конечно, он поступил как моральный урод", — заявил политик.

Красов добавил, что в россиянах воспитали уважение к старшим и никто в здравом уме не позволит себе унижать героев СССР. Навальный же высмеивает ветеранов ВОВ, поскольку стремится завоевать доверие западных авторитетов, подчеркнул парламентарий.

"Он показал, что презирает интересы нашего государства. И он показал, чьи интересы он защищает. Западные страны, чьи представители посольств были на первом и втором судебных заседаниях", — пояснил он.

Напомним, Алексей Навальный в прошлом году опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко, в котором назвал его продажным холуём и позором страны. По просьбе члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло делом занялся Следственный комитет. Позже прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера.

6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. Сегодня, 20 февраля, блогер был признан виновным в клевете на Игната Артёменко и оштрафован на 850 тысяч рублей.

Авторы