Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Поступил как моральный урод": Депутат Госдумы заявил, что Навальный занимался реабилитацией нацизма

По мнению политика, блогер презирает интересы России, чтобы завоевать доверие Запада.

20 февраля 2021, 19:17
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Оскорбления Алексея Навального в адрес фронтовика Игната Артёменко по сути можно считать реабилитацией нацизма. Об этом в беседе с Пятым каналом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Навальный занимался реабилитацией нацизма. И, конечно, он поступил как моральный урод", заявил политик.

Прокурор назвала наказание Навальному по делу о клевете на ветерана слишком мягким

Прокурор назвала наказание Навальному по делу о клевете на ветерана слишком мягким

Красов добавил, что в россиянах воспитали уважение к старшим и никто в здравом уме не позволит себе унижать героев СССР. Навальный же высмеивает ветеранов ВОВ, поскольку стремится завоевать доверие западных авторитетов, подчеркнул парламентарий.

"Он показал, что презирает интересы нашего государства. И он показал, чьи интересы он защищает. Западные страны, чьи представители посольств были на первом и втором судебных заседаниях", — пояснил он.

Защита Навального обжалует приговор суда по делу о клевете на ветерана

Защита Навального обжалует приговор суда по делу о клевете на ветерана

Напомним, Алексей Навальный в прошлом году опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко, в котором назвал его продажным холуём и позором страны. По просьбе члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло делом занялся Следственный комитет. Позже прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера.

6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. Сегодня, 20 февраля, блогер был признан виновным в клевете на Игната Артёменко и оштрафован на 850 тысяч рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Прокурор назвала наказание Навальному по делу о клевете на ветерана слишком мягким

сегодня в 17:24

Суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана

сегодня в 16:36

Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

сегодня в 15:51

Суд в Ленобласти приговорил к условным срокам браконьеров, которые на снегоходах убили шесть лосей

сегодня в 19:32

Смотритель старейшего маяка России мог выдумать историю о нападении неизвестных, чтобы выгородить жену

сегодня в 19:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1