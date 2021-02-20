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Китайская компания завершает строительство объектов в новой столице Египта

О том, что власти хотят перенести административный центр страны, стало известно в 2015 году.

20 февраля 2021, 20:33
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mahmouedgamal44" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mahmoud Gamal</a></p>

Фото © Twitter / Mahmoud Gamal

Китайская государственная инженерно-строительная корпорация China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) заканчивает строительство объектов инфраструктуры в новой административной столице Египта.

Город Ведиан расположен в 45 километрах к востоку от Каира. Территория новой столицы страны превышает 700 квадратных километров. Планируется, что в городе будет проживать около семи миллионов граждан. В Ведиан переедут министерства и ведомства Египта, парламент, администрация президента, диппредставительства, а также университеты.

Центральный деловой район (CBD) будет состоять из 20 сооружений, включая 12 офисных зданий, пять высотных жилых домов, два отеля и культовую башню высотой чуть менее 400 метров, которая должна стать самой высокой в Африке. Полностью проект планируется закончить в 2022 году. Как сообщает издание Egypttoday, президент страны призвал продолжать строительство, чтобы закончить работы в намеченные сроки. Он посоветовал позаботиться о зелёных зонах и цивилизационной организации внутри новой столицы, чтобы отразить образ современного египетского государства. Накануне премьер-министр Мустафа Мадбули посетил Ведиан и лично осмотрел строящиеся объекты.

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Напомним о том, что власти Египта хотят перенести столицу страны стало известно ещё в 2015 году.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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