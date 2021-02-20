Китайская компания завершает строительство объектов в новой столице Египта

Город Ведиан расположен в 45 километрах к востоку от Каира. Территория новой столицы страны превышает 700 квадратных километров. Планируется, что в городе будет проживать около семи миллионов граждан. В Ведиан переедут министерства и ведомства Египта, парламент, администрация президента, диппредставительства, а также университеты.

Центральный деловой район (CBD) будет состоять из 20 сооружений, включая 12 офисных зданий, пять высотных жилых домов, два отеля и культовую башню высотой чуть менее 400 метров, которая должна стать самой высокой в Африке. Полностью проект планируется закончить в 2022 году. Как сообщает издание Egypttoday, президент страны призвал продолжать строительство, чтобы закончить работы в намеченные сроки. Он посоветовал позаботиться о зелёных зонах и цивилизационной организации внутри новой столицы, чтобы отразить образ современного египетского государства. Накануне премьер-министр Мустафа Мадбули посетил Ведиан и лично осмотрел строящиеся объекты.