Китайская компания завершает строительство объектов в новой столице Египта
О том, что власти хотят перенести административный центр страны, стало известно в 2015 году.
Фото © Twitter / Mahmoud Gamal
The State Command Center not only limited to the New Army HQ but also includes the Unified Strategic Data Center, Strategic Network Control Center, Emergency Services & Field Safety Control Center, Weather Forecast Center, Strategic Storage Facilities.https://t.co/soXIHrh9Wd pic.twitter.com/ufQMfeuDG9— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) February 11, 2021
Китайская государственная инженерно-строительная корпорация China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) заканчивает строительство объектов инфраструктуры в новой административной столице Египта.
Aerial view of some of Egypt's New Administrative Capital Projects— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) February 8, 2021
Government District & the People's Square
New Opera House, Arts & Culture City
Central Business District pic.twitter.com/pUVAj4n0kN
Город Ведиан расположен в 45 километрах к востоку от Каира. Территория новой столицы страны превышает 700 квадратных километров. Планируется, что в городе будет проживать около семи миллионов граждан. В Ведиан переедут министерства и ведомства Египта, парламент, администрация президента, диппредставительства, а также университеты.
Центральный деловой район (CBD) будет состоять из 20 сооружений, включая 12 офисных зданий, пять высотных жилых домов, два отеля и культовую башню высотой чуть менее 400 метров, которая должна стать самой высокой в Африке. Полностью проект планируется закончить в 2022 году. Как сообщает издание Egypttoday, президент страны призвал продолжать строительство, чтобы закончить работы в намеченные сроки. Он посоветовал позаботиться о зелёных зонах и цивилизационной организации внутри новой столицы, чтобы отразить образ современного египетского государства. Накануне премьер-министр Мустафа Мадбули посетил Ведиан и лично осмотрел строящиеся объекты.
Recently, Egyptian Prime Minister Mostafa Madbouly and Deputy Minister of Housing and Urban Communities Khaled Abbas visited Package 4 of Egypt's new administrative capital CBD project which is constructed by @CSCEC_EGYPT and affirmed CSCEC’s construction speed and management. pic.twitter.com/mAibjGPIuR— China State Construction (@CSCECNEWS) February 19, 2021
Напомним о том, что власти Египта хотят перенести столицу страны стало известно ещё в 2015 году.
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