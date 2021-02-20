Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде в России перенесли на осень
Это уже третий раз, когда выход картины был отложен.
Премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" перенесли на 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Universal Piсtures International Russia.
"Релиз "Не время умирать" перенесли на 30 сентября 2021 года", — приводит текст сообщения ТАСС.
При этом на официальном сайте проекта мировой датой премьеры значится 8 октября.
Изначально картина режиссёра Кэри Фукунага с британским актёром Дэниелом Крейгом в главной роли должна была выйти весной 2020 года, однако из-за коронавируса её перенесли на 12 ноября прошлого года. А позднее выход ленты был отложен до 2 апреля 2021 года.
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