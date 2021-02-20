Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде в России перенесли на осень

Премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" перенесли на 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Universal Piсtures International Russia.

"Релиз "Не время умирать" перенесли на 30 сентября 2021 года", — приводит текст сообщения ТАСС.

При этом на официальном сайте проекта мировой датой премьеры значится 8 октября.

Изначально картина режиссёра Кэри Фукунага с британским актёром Дэниелом Крейгом в главной роли должна была выйти весной 2020 года, однако из-за коронавируса её перенесли на 12 ноября прошлого года. А позднее выход ленты был отложен до 2 апреля 2021 года.

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