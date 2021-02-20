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В Минобороны заявили, что боевики в Сирии планируют инсценировку химатаки

Это хотят сделать для того, чтобы потом обвинить правительственные войска в применении химоружия против мирного населения.

20 февраля 2021, 21:19
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В Сирии отряды боевиков планируют инсценировку химической атаки. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Во время брифинга он уточнил, что российские военные получили информацию о подготовке боевиками террористической организации "Хайат тахрир аш-Шам"* провокации в северо-восточной части Идлибской зоны деэскалации с использованием отравляющих веществ.

В Минобороны рассказали о подготовке боевиками в Сирии провокаций

В Минобороны рассказали о подготовке боевиками в Сирии провокаций

"Боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и её последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения", — уточнил Сытник.

По его словам, террористы доставили в район населённого пункта Тарманин ёмкости с отравляющими веществами. Предположительно, в них находится хлор.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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