Бывшего худрука Национального театра Греции обвинили в серии изнасилований
Согласно обвинению, в 2010 году он пытался соблазнить 14-летнего подростка.
Фото © Instagram / dimitris.lignadis
Бывший художественный руководитель Национального театра Греции Димитрис Лигнадис арестован по обвинению в серии изнасилований. Об этом сообщает Минюст страны.
В отношении известного актёра и режиссёра подали два судебных иска. Один из них — от 25-летнего мужчины, который утверждает, что в 2010 году, когда ему было 14 лет, Лигнадис пытался соблазнить его и изнасиловать.
"Правосудие теперь имеет право голоса. Мы уверены, что судебные власти сделают всё возможное, чтобы раскрыть все обстоятельства этого очень мрачного дела и восстановить справедливость", — говорится в записи на сайте ведомства.
Лигнадис занимал должность худрука нацтеатра с августа 2019-го до 6 февраля 2021 года. Свою отставку он объяснил токсичной атмосферой слухов, подозрений и утечек. При этом во время ухода с поста обвинений в адрес режиссёра не было.
Ранее Лайф сообщал, что британца Павла Реловича признали виновным в изнасиловании и убийстве студентки, которые он совершил за семь минут.
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