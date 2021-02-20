Бывшего худрука Национального театра Греции обвинили в серии изнасилований

Бывший художественный руководитель Национального театра Греции Димитрис Лигнадис арестован по обвинению в серии изнасилований. Об этом сообщает Минюст страны.

В отношении известного актёра и режиссёра подали два судебных иска. Один из них — от 25-летнего мужчины, который утверждает, что в 2010 году, когда ему было 14 лет, Лигнадис пытался соблазнить его и изнасиловать.

"Правосудие теперь имеет право голоса. Мы уверены, что судебные власти сделают всё возможное, чтобы раскрыть все обстоятельства этого очень мрачного дела и восстановить справедливость", — говорится в записи на сайте ведомства.

Лигнадис занимал должность худрука нацтеатра с августа 2019-го до 6 февраля 2021 года. Свою отставку он объяснил токсичной атмосферой слухов, подозрений и утечек. При этом во время ухода с поста обвинений в адрес режиссёра не было.

Ранее Лайф сообщал, что британца Павла Реловича признали виновным в изнасиловании и убийстве студентки, которые он совершил за семь минут.

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