В ВОЗ получили сведения о заражении людей новым птичьим гриппом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсуждает с властями России данные о заражении людей новым птичьим гриппом А (H5N8). Об этом сообщил официальный представитель организации Тарик Яшаревич.

"У них не было симптомов, отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче вируса от человека человеку", — приводит его слова ТАСС.

Представитель ВОЗ уточнил, что это будут первые случаи заражения людей H5N8, если они подтвердятся.

В организации ведут обсуждение с национальными властями для сбора информации и оценки воздействия инцидента на общественное здравоохранение.

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