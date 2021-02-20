В ВОЗ получили сведения о заражении людей новым птичьим гриппом в России
Эти случаи будут первыми, если подтвердятся.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсуждает с властями России данные о заражении людей новым птичьим гриппом А (H5N8). Об этом сообщил официальный представитель организации Тарик Яшаревич.
"У них не было симптомов, отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче вируса от человека человеку", — приводит его слова ТАСС.
Представитель ВОЗ уточнил, что это будут первые случаи заражения людей H5N8, если они подтвердятся.
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В организации ведут обсуждение с национальными властями для сбора информации и оценки воздействия инцидента на общественное здравоохранение.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп. Центр "Вектор" начал разработку вакцины, а вирусолог Виктор Зуев призвал внимательно отнестись к ситуации, но только "без разжигания каких-либо страстей".
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