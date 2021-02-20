В Москве мать подушкой задушила двух детей и попыталась покончить с собой
Женщина госпитализирована.
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Правоохранители обнаружили тела мальчика и девочки 2017 и 2009 года рождения, проживавших с родителями в одной из квартир на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Происшествие случилось в Ясном проезде в районе Южное Медведково. По информации Лайфа, детей подушкой задушила собственная мать, после чего решила покончить с собой.
Пришедший вскоре после этого домой отец семейства решил, что дети спят, и не стал их будить. Женщина сумела сама себе вызвать скорую и была госпитализирована. Добавим, что семья не состояла на учёте.
"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних", — говорится в записи ведомства.
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Мотивы поступка матери выясняются. Информации о том, где в это время находился супруг женщины, в данный момент нет.
Ранее Лайф сообщал, что жительница Крыма, имеющая психическое заболевание, задушила девятилетнего сына.
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