"Как слону дробина". Адвокат назвал слишком мягким приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Суд вынес очень мягкий приговор Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

"Приговор, на мой взгляд, по тем обстоятельствам, которые есть, совершенно не жёсткий. Меньше, чем предельная санкция", — приводит его слова Пятый канал.

Аграновский уточнил, что не удивился бы, вынеси суд максимальную санкцию по данному делу после непризнания вины и поведения Навального в зале заседания.

По словам адвоката, штраф в размере 850 тысяч рублей для Навального "как слону дробина". Также Аграновский уточнил, что в действиях блогера изначально был умысел нанести оскорбление и его поведение в суде ясно говорит об этом.

"Поэтому ждать от него извинений в этой ситуации просто не приходилось", — заметил он.

Напомним, 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. Сегодня, 20 февраля, блогер был признан виновным в клевете на Игната Артёменко и оштрафован на 850 тысяч рублей.

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