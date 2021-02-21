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"Второй день в слезах": Айза рассказала об экстренной госпитализации сына

Певицу не пускают к ребёнку из-за того, что у неё высокая температура.

21 февраля 2021, 10:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/aizalovesam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aizalovesam</a></p>

Фото © Instagram / aizalovesam

Российская хип-хоп-исполнительница, блогерша и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина сообщила в соцсетях о том, что её сын Сэм был экстренно госпитализирован. Ребёнка увезли в больницу с подозрением на аппендицит, но позже выяснилось, что он мог сильно отравиться суши. При этом певицу к нему не пускают, так как у неё сильная температура.

"Второй день лежу в слезах. А всё потому, что Сэма положили в больницу, а меня с высокой температурой к нему не пускают. С ним моя мама. Вчера скорая увезла Сэма с подозрением на аппендицит, но оказалось сильное отравление. Не знаю, куда себя деть", — написала она у себя в "Инстаграме".

"Вчера я засыпала в слезах". Айза Анохина призналась, что работает на съёмках с температурой

"Вчера я засыпала в слезах". Айза Анохина призналась, что работает на съёмках с температурой

Ранее Лайф рассказывал, как в Ростовской области японской едой отравилось более 20 человек. Все пострадавшие заказывали еду в одном из суши-ресторанов региона.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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