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Памела Андерсон рассказала, как повысить мужскую выносливость в постели

Всё дело в питании, убеждена актриса.

21 февраля 2021, 10:09
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CG7vCs6qvhK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> pamelaanderson</a></p>

Фото © Instagram / pamelaanderson

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон в течение долгих лет пропагандирует вегетарианство. Как оказалось, такой позиции она придерживается не только из-за любви к животным. 53-летняя актриса убеждена, что именно веганская диета помогает ей вести насыщенную половую жизнь. В частности, мужчины, которые сидят на растительной пище, справляются со своими обязанностями в постели намного лучше остальных, подчеркнула Андерсон.

Памела Андерсон написала письмо Путину

Памела Андерсон написала письмо Путину

"Вы можете улучшить своё здоровье и увеличить выносливость в спальне, став веганом. Здоровое тело — это сексуальное тело", — приводит слова Памелы газета Mirror.

Актриса добавила, что после отказа от мяса её муж стал "другим человеком", а их интимная жизнь заиграла новыми красками. Памела то ли в шутку, то ли всерьёз отметила, что по этой причине они с супругом не выходили из спальни аж с Рождества.

Сексуальные ошибки, убивающие страсть: чего нельзя делать женщине в постели с мужчиной

Сексуальные ошибки, убивающие страсть: чего нельзя делать женщине в постели с мужчиной

Напомним, не так давно 53-летняя Памела вышла замуж за своего телохранителя. Роман с ним она закрутила на карантине. Свадьба прошла в канун Рождества на заднем дворе загородного поместья на острове Ванкувер в Канаде, которое звезда купила у своей бабушки. Молодожёны решили отказаться от пышного торжества и не стали приглашать вообще никого. На церемонии не было ни шафера, ни подружек невесты, а также друзей и гостей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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