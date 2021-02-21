МИД Австрии призвал Евросоюз "не рубить сук" в вопросе санкций против РФ

В вопросе санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным Евросоюзу не стоит "рубить сук, на котором ЕС сам же сидит". Об этом в интервью изданию Welt am Sonntag заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

Министр напомнил, что 22 февраля главы МИД стран Евросоюза обсудят "соразмерную реакцию" на ситуацию вокруг блогера. Предполагается, что дипломаты попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, которым планируется запретить въезд на территорию экономического и политического объединения, а также заморозить их активы.

Шалленберг отметил, что Австрия выступает за ограничительные меры, однако предостерёг от чрезмерной реакции. Он подчеркнул, что санкционный список должен быть грамотным с политической точки зрения и надёжным — с юридической. Кроме того, по мнению австрийского министра, Брюсселю не стоит отказываться от диалога с Россией.

"Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно", — пояснил Шалленберг.

Как ранее сообщал Лайф, некоторые страны Евросоюза уже внесли свои предложения по персональным санкциям против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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