На Украине заявили, что Россия её "навсегда потеряла"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва навсегда потеряла Незалежную. С таким обращением политик выступил по случаю седьмой годовщины Евромайдана.

"Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла её", — сказал Кулеба в опубликованном ведомством видеообращении.

По его словам, Украина продолжает уверенно двигаться к членству в Евросоюзе и НАТО. Также министр подчеркнул, что украинцы никогда не спрашивали и не будут спрашивать ни у кого "разрешения выбирать собственное будущее".

Ранее Лайф сообщал, что МИД Украины попросит Евросоюз о новых санкциях в отношении России. 23 февраля Генассамблея ООН рассмотрит вопрос о ситуации в Крыму.

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