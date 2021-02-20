Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Украине заявили, что Россия её "навсегда потеряла"

По мнению главы МИД Незалежной, Киев уверенно движется к членству в Евросоюзе и НАТО.

20 февраля 2021, 12:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва навсегда потеряла Незалежную. С таким обращением политик выступил по случаю седьмой годовщины Евромайдана.

Пентагон пообещал помочь Украине в борьбе с "российской агрессией"

Пентагон пообещал помочь Украине в борьбе с "российской агрессией"

"Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла её", — сказал Кулеба в опубликованном ведомством видеообращении.

По его словам, Украина продолжает уверенно двигаться к членству в Евросоюзе и НАТО. Также министр подчеркнул, что украинцы никогда не спрашивали и не будут спрашивать ни у кого "разрешения выбирать собственное будущее".

Песков назвал Украину недружественным России государством

Песков назвал Украину недружественным России государством

Ранее Лайф сообщал, что МИД Украины попросит Евросоюз о новых санкциях в отношении России. 23 февраля Генассамблея ООН рассмотрит вопрос о ситуации в Крыму.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1