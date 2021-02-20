В древнем московском монастыре нашли снаряды времён Великой Отечественной войны

В Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве нашли снаряды времён Великой Отечественной войны. На место выехали сапёры, оно оцеплено, сообщает Mash . Боеприпасы обнаружил смотритель за коммуникациями.

Напомним, что Данилов монастырь был основан в XIII веке святым князем Даниилом Московским, младшим сыном Александра Невского.

Под Петербургом нашли полностью сохранившееся тело лётчика, погибшего во время ВОВ

Ранее Лайф рассказывал о трагическом случае в Лобне, где подросток подорвался на снаряде времён ВОВ, который сам принёс в детский центр. Парень умер до приезда скорой помощи, осколки боеприпаса раздробили ему бёдра.