В древнем московском монастыре нашли снаряды времён Великой Отечественной войны
Место происшествия оцеплено, там работают экстренные службы.
Фото © Mash
В Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве нашли снаряды времён Великой Отечественной войны. На место выехали сапёры, оно оцеплено, сообщает Mash. Боеприпасы обнаружил смотритель за коммуникациями.
Напомним, что Данилов монастырь был основан в XIII веке святым князем Даниилом Московским, младшим сыном Александра Невского.
Ранее Лайф рассказывал о трагическом случае в Лобне, где подросток подорвался на снаряде времён ВОВ, который сам принёс в детский центр. Парень умер до приезда скорой помощи, осколки боеприпаса раздробили ему бёдра.
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