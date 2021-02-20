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В древнем московском монастыре нашли снаряды времён Великой Отечественной войны

Место происшествия оцеплено, там работают экстренные службы.

20 февраля 2021, 12:04
<p>Фото © <a href="https://mash.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Фото © Mash

В Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве нашли снаряды времён Великой Отечественной войны. На место выехали сапёры, оно оцеплено, сообщает Mash. Боеприпасы обнаружил смотритель за коммуникациями.

Напомним, что Данилов монастырь был основан в XIII веке святым князем Даниилом Московским, младшим сыном Александра Невского.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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